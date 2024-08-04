Путин пытается использовать Иран для противостояния с Западом — в ISW назвали планы диктатора

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan/Pool via REUTERS

Кремль планировал передать хуситам в Йемене ракеты и другое военное оборудование, однако отказался от планов после дипломатического давления. Россия стремится использовать Иран для противостояния с Западом и влиять на принятие решений.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Сотрудничество РФ с Ираном

По данным CNN со ссылкой на официальные лица США и другие источники, знакомые с этим вопросом, Россия готовилась доставить хуситам неопределенные ракеты и другое военное оборудование в конце июля 2024 года, но отказалась от этого плана после вмешательства дипломатов США и Саудовской Аравии.

Американские официальные лица заявили, что не уверены, были ли протесты Саудовской Аравии определяющим фактором для прекращения запланированной передачи.

Источники CNN отметили, что по меньшей мере три российских военных чиновника посетили Йемен в конце июля 2024 года, чтобы проконсультировать хуситов и, возможно, помочь им в проведении учений с боевой стрельбой, которые впоследствии отменили.

По словам официальных лиц США, РФ рассматривает вооружение и консультирование хуситов как ответную меру на снятие некоторых американских ограничений на использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов по территории России.

В ISW напомнили, что 6 июня Путин заявил, что предоставит возможности неопределенным субъектам для ударов на большие расстояния по Западу в качестве "симметричного ответа" на снятие некоторых из этих ограничений.

"Планы России поддержать хуситов, чтобы косвенно противостоять Западу и угрожать дальнейшей эскалацией, согласуются с несколькими российскими информационными и гибридными операциями, которые имеют целью побудить Запад к самоустранению от поддержки Украины из-за опасений конфронтации с Россией", — отмечают аналитики.

Зависимость России от Ирана

В ISW считают, что готовность Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и растущей зависимости РФ от Ирана в вопросах высокоточного оружия и компонентов.

Углубление партнерства России с Ираном побудит Кремль рассмотреть возможность поддержки других иранских марионеток и использования этих групп в попытках угрожать Западу эскалацией.

"Растущая готовность России использовать Иран и его марионеток для косвенной конфронтации с Западом разрушит российские попытки представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как сбалансированную и может еще больше осложнить российские отношения со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством", — добавили аналитики.