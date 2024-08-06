Израиль уничтожил командира контрабандистов ХАМАС — детали операции

Армия Израиля ликвидировала командира контрабандистов ХАМАС — чем он известен
Вчера, 5 августа, Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира контрабандистов ХАМАС. Также было уничтожено около 45 террористов.
Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Израиля.
ЦАХАЛ ликвидировал командира контрабандистов ХАМАС
Армия Израиля, получив данные разведки, нанесла удар и таким образом ликвидировала террориста Мохаммеда Махаснеха.
Он был командиром контрабандистов и отвечал за поставку военного оборудования в Сектор Газа.
"Махаснех принимал участие в контрабандных операциях на море, но также занимался контрабандой оборудования через туннели и пограничные пункты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что его ликвидация существенно ухудшает возможности террористической организации ХАМАС по контрабанде оборудования в Сектор Газа.
Кроме того, ЦАХАЛ уничтожил около 45 террористов.
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