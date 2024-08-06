Израиль уничтожил командира контрабандистов ХАМАС — детали операции

Боевые действия в Секторе Газа. Иллюстративное фото: ЦАХАЛ

Вчера, 5 августа, Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира контрабандистов ХАМАС. Также было уничтожено около 45 террористов.

Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Израиля.

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ЦАХАЛ ликвидировал командира контрабандистов ХАМАС

Армия Израиля, получив данные разведки, нанесла удар и таким образом ликвидировала террориста Мохаммеда Махаснеха.

Он был командиром контрабандистов и отвечал за поставку военного оборудования в Сектор Газа.

"Махаснех принимал участие в контрабандных операциях на море, но также занимался контрабандой оборудования через туннели и пограничные пункты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что его ликвидация существенно ухудшает возможности террористической организации ХАМАС по контрабанде оборудования в Сектор Газа.

Кроме того, ЦАХАЛ уничтожил около 45 террористов.