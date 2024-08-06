Сергей Шойгу прибыл в Иран во время масштабного кризиса на Ближнем Востоке

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Фото: Reuters

Бывший министр обороны России, а сейчас секретарь Совета Безопасности страны-агрессора Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран. Один из ближайших соратников Владимира Путина появился в этом регионе во время масштабной эскалации на Ближнем Востоке и подготовки Тегераном удара по Израилю.

Об этом сообщило Reuters в понедельник, 5 августа.

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Визит Шойгу в Иран

Отмечается, что российские и иранские информагентства сообщили, что целью визита является "укрепление двусторонних отношений".

По информации иранского агентства Tasnim, Шойгу встретился с новым президентом страны Масудом Пезешкианом и начальником штаба армии Ирана Мохаммадом Багери. Кроме того, он намерен встретиться с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром.

В ходе встречи с Багери Шойгу заявил о полном сотрудничестве России с Ираном в решении актуальных региональных вопросов.

Он также осудил ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хания, которую он назвал "трусливым убийством".

"Несомненно, что заказчики таких преступлений хотят усилить напряжение в регионе", — добавил Шойгу.

Атака Ирана на Израиль

Между тем власти США считают, что атака Ирана на Израиль может начаться в любой момент.

Издание новостей Axios 5 августа сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7 о возможном нападении Ирана на Израиль "в ближайшие 24-48 часов".

При этом в докладе отмечается, что в Белом доме "не знают точных сроков нападения".