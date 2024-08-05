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Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих намерениях атаковать

5 августа 2024 20:55
Дмитрий Галушка - Редактор
Атака на Израиль — Иран вынес предупреждение
Парад иранских военных. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Министр иностранных дел Израиля Израэль Кац получил предупреждение о намерении атаковать Иран. Эту информацию ему передали через его венгерского коллегу Петера Сийярто из Тегерана.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

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Издание сообщило, что, несмотря на все попытки избежать любых дальнейших военных действий, которые могли бы вызвать прямую войну на Ближнем Востоке, Иран решился атаковать Израиль.

Соответствующее сообщение Кац получил от главы МИД Венгрии Петера Сиярто. Тот рассказал, что получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль", — сказал Кац.

Он отметил, что мир должен "требовать от Ирана цены за какие-либо агрессивные действия, которые он проводит".

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