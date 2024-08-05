Атака на Ізраїль — Іран виніс попередження

Парад іранських військових. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац отримав попередження про намір Ірану атакувати. Цю інформацію йому передали через його угорського колегу Петера Сіярто з самого Тегерану.

Про це повідомляє видання Jerusalem Post.

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Видання повідомило, що попри всі спроби уникнути будь-яких подальших військових дій, які могли б викликати пряму війну на Близькому Сході Іран наважився атакувати Ізраїль.

Відповідне повідомлення Кац отримав від очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто. Той розповів, що отримав цю інформацію від виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

"Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль", — сказав Кац.

Він зазначив, що світ повинен "вимагати від Ірану ціни за будь-які агресивні дії, які він проводить".