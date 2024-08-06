Сергій Шойгу прибув до Ірану під час масштабної кризи на Близькому Сході

Шойгу приїхав до Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та пообіцяв підтримку
Колишній міністр оборони Росії, а наразі секретар Ради Безпеки країни-агресора Сергій Шойгу прибув з візитом до Ірану. Один з найближчих соратників Володимира Путіна з'явився у цьому регіоні під час масштабної ескалації на Близькому Сході та підготовки Тегераном удару по Ізраїлю.
Про це повідомило Reuters у понеділок, 5 серпня.
Візит Шойгу до Ірану
Зазначається, що російські та іранські інформагенства повідомили, що метою візиту є "зміцнення двосторонніх відносин".
За інформацією іранського агентства Tasnim, Шойгу зустрівся з новим президентом країни Масудом Пезешкіяном та начальником штабу армії Ірану Мохаммадом Багері. Окрім того, він збирається зустрітись із секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Акбаром.
Під час зустрічі з Багері Шойгу заявив про повне співробітництво Росії з Іраном у розв'язанні актуальних регіональних питань.
Він також засудив ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія, яку він назвав "боягузливим убивством".
"Немає сумніву, що замовники таких злочинів хочуть посилити напругу в регіоні", — додав Шойгу.
Атака Ірану на Ізраїль
Тим часом влада США вважає, що атака Ірану на Ізраїль може розпочатися будь-якої миті.
Видання новин Axios 5 серпня повідомляло, що держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив міністрів закордонних справ країн G7 про можливий напад Ірану на Ізраїль "в найближчі 24-48 годин".
При цьому у доповіді наголошується, що у Білому домі "не знають точних термінів нападу".
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