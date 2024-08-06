Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шойгу приїхав до Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та пообіцяв підтримку arrow

Шойгу приїхав до Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та пообіцяв підтримку

6 серпня 2024 00:08
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Сергій Шойгу прибув до Ірану під час масштабної кризи на Близькому Сході
Секретар Ради Безпеки Росії Сергій Шойгу. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Колишній міністр оборони Росії, а наразі секретар Ради Безпеки країни-агресора Сергій Шойгу прибув з візитом до Ірану. Один з найближчих соратників Володимира Путіна з'явився у цьому регіоні під час масштабної ескалації на Близькому Сході та підготовки Тегераном удару по Ізраїлю.

Про це повідомило Reuters у понеділок, 5 серпня.

Читайте також:

Візит Шойгу до Ірану

Зазначається, що російські та іранські інформагенства повідомили, що метою візиту є "зміцнення двосторонніх відносин".

За інформацією іранського агентства Tasnim, Шойгу зустрівся з новим президентом країни Масудом Пезешкіяном та начальником штабу армії Ірану Мохаммадом Багері. Окрім того, він збирається зустрітись із секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Акбаром.

Під час зустрічі з Багері Шойгу заявив про повне співробітництво Росії з Іраном у розв'язанні актуальних регіональних питань.

Він також засудив ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія, яку він назвав "боягузливим убивством".

"Немає сумніву, що замовники таких злочинів хочуть посилити напругу в регіоні", — додав Шойгу.

Атака Ірану на Ізраїль

Тим часом влада США вважає, що атака Ірану на Ізраїль може розпочатися будь-якої миті.

Видання новин Axios 5 серпня повідомляло, що держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив міністрів закордонних справ країн G7 про можливий напад Ірану на Ізраїль "в найближчі 24-48 годин".

При цьому у доповіді наголошується, що у Білому домі "не знають точних термінів нападу".

Також важливі новини дня по темі:

США Іран Ізраїль війна володимир путін Сергій Шойгу Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:11 Олімпіада-2024 - боксери-трансгендери провалили тест на статеву хромосому

01:02 Бражко зацікавив відому іспанську команду — готується трансфер

00:40 У Харкові прогриміли вибухи — в ОВА повідомили, що місто під ударом окупантів

00:32 Є така галочка — працівник ТЦК описав, як вони вручали повістки власникам елітних авто

00:30 Бронювання від мобілізації — що робити громадянам молодше 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:25 На Рівненщині поліцейські вилучили в чоловіка близько тонни бурштину

00:08 Шойгу приїхав до Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та пообіцяв підтримку

5 серпня 2024

23:59 Є ураження ракет — в КМВА прокоментували нічну атаку росіян на Київ

23:53 У Львові військова частина шість разів ігнорувала рапорт бійця про звільнення — що вирішив суд

23:50 АРМА та NAC Молдови підписали угоду для посилення розшуку злочинних активів за кордоном

01:11 Олімпіада-2024 - боксери-трансгендери провалили тест на статеву хромосому

01:02 Бражко зацікавив відому іспанську команду — готується трансфер

00:40 У Харкові прогриміли вибухи — в ОВА повідомили, що місто під ударом окупантів

00:32 Є така галочка — працівник ТЦК описав, як вони вручали повістки власникам елітних авто

00:30 Бронювання від мобілізації — що робити громадянам молодше 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:25 На Рівненщині поліцейські вилучили в чоловіка близько тонни бурштину

00:08 Шойгу приїхав до Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та пообіцяв підтримку

5 серпня 2024

23:59 Є ураження ракет — в КМВА прокоментували нічну атаку росіян на Київ

23:53 У Львові військова частина шість разів ігнорувала рапорт бійця про звільнення — що вирішив суд

23:50 АРМА та NAC Молдови підписали угоду для посилення розшуку злочинних активів за кордоном

Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі