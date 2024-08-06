Угроза войны на Ближнем Востоке — Хезболла нанесла удар по Израилю

"Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками — пострадали гражданские
Ливанская террористическая группировка "Хезболла" атаковала Израиль дронами. В результате обстрелов ранения получили шесть человек.
Об этом сообщило издание The times of Israel во вторник, 6 августа.
"Хезболла" беспилотниками атаковала Израиль
Во вторник, 6 августа, поддерживаемая Ираном, ливанская террористическая группировка "Хезболла" беспилотниками атаковала Израиль.
"Согласно предварительному расследованию оказалось, что это был перехватчик, не попавший в цель и врезавшийся в землю. Несколько беспилотников "Хезболлы" также врезались в район Нагарии", — отмечают в армии обороны Израиля ЦАХАЛ.
"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на север Израиля, в результате которой пострадали гражданские граждане.
"Дрон столкнулся с шоссе вблизи города Мазраа в Западной Галилее", — говорится в сообщении.
Директор Галилейского медицинского центра в Нагарии Массад Бархум сообщил, что в больнице лечатся шесть человек, в том числе тяжело ранен. По его словам, еще трое получили легкие ранения, а двое находятся на лечении из-за приступов острой тревоги.
Источники Reuters сообщают, что это не месть группы за убийство Израилем командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте на прошлой неделе. "Хезболла" пообещала отомстить за него, что вызвало беспокойство по поводу большой эскалации, которая может перерасти в полномасштабную войну.
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