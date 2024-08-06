Угроза войны на Ближнем Востоке — Хезболла нанесла удар по Израилю

Взрыв в Израиле. Фото: N12

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" атаковала Израиль дронами. В результате обстрелов ранения получили шесть человек.

Об этом сообщило издание The times of Israel во вторник, 6 августа.

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"Хезболла" беспилотниками атаковала Израиль

Во вторник, 6 августа, поддерживаемая Ираном, ливанская террористическая группировка "Хезболла" беспилотниками атаковала Израиль.

"Согласно предварительному расследованию оказалось, что это был перехватчик, не попавший в цель и врезавшийся в землю. Несколько беспилотников "Хезболлы" также врезались в район Нагарии", — отмечают в армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

"Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку на север Израиля, в результате которой пострадали гражданские граждане.

"Дрон столкнулся с шоссе вблизи города Мазраа в Западной Галилее", — говорится в сообщении.

Директор Галилейского медицинского центра в Нагарии Массад Бархум сообщил, что в больнице лечатся шесть человек, в том числе тяжело ранен. По его словам, еще трое получили легкие ранения, а двое находятся на лечении из-за приступов острой тревоги.

Источники Reuters сообщают, что это не месть группы за убийство Израилем командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте на прошлой неделе. "Хезболла" пообещала отомстить за него, что вызвало беспокойство по поводу большой эскалации, которая может перерасти в полномасштабную войну.