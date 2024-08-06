Иран попросил у России ПВО для подготовки к войне с Израилем, их уже поставляют

Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Ирана Масуд Пезешкиян. Фото: NYT

Иран попросил у России современные системы противовоздушной обороны на фоне подготовки к возможной войне с Израилем. Москва уже начала поставки этого вооружения.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на иранские СМИ и собственные источники среди иранских чиновников, среди которых член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Журналисты отмечают, что после полученного от Ирана запроса Россия начала поставлять современные радары и оборудование для противовоздушной обороны.

По данным издания, 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Иран и встретился с президентом Масудом Пезешкианом и генералом Мохаммадом Багери, управляющим планированием военных ударов по Израилю. Также он встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Визит Шойгу подчеркивает тесный союз между Ираном и Россией, укрепившийся после начала войны в Украине в 2022 году. Иран предоставил России военные беспилотники, и две страны недавно завершили соглашение о расширении военного и разведывательного сотрудничества", — пишут журналисты.

Впоследствии по результатам этих встреч Шойгу заявил, что Россия "готова к полному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".

Как пишет NYT, хоть Россия и имеет экономические и культурные связи с Израилем, но она не может позволить себе отказать Ирану в помощи, поскольку Кремль в значительной степени полагается на иранскую военную помощь, в частности в вопросе поставок дронов Shahed.