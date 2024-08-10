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США предоставят Израилю 3,5 млрд долларов на закупку американского оружия и военной техники — CNN

10 августа 2024 04:46
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Война на Ближнем Востоке — США выделят Израилю 3,5 млрд долларов
Армия Израиля. Фото: AP, Ohad Zwigenberg
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

США намерены предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на закупку американского оружия и военной техники. Деньги будут выделены на фоне продолжающегося роста напряженности между Израилем и Ираном.

Об этом в пятницу, 9 августа, пишет CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц, знакомых с ситуацией.

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Один из источников издания сообщил, что в четверг вечером, госдепартамент США уведомил законодателей, что администрация Байдена намерена выделить Израилю миллиарды долларов иностранного военного финансирования.

Деньги будут поступать из законопроекта о дополнительном финансировании Израиля на сумму в размере 14,1 млрд долларов, который был принят Конгрессом США в апреле. По сути, это деньги, которые Израиль может использовать для закупки современных систем вооружения и другого оборудования у США в рамках программы финансирования иностранной армии.

Источники CNN добавили, что обычно на выделение денег из таких пакетов помощи требуется время. Но средства были выделены на этой неделе, когда Израиль и весь регион ожидают нападения со стороны Ирана и "Хезболлы" после того, как были убиты высокопоставленные лидеры ХАМАС и "Хезболлы" в Тегеране и Бейруте в начале августа.

Издание пишет, что Израиль не получит оружие американского производства на сумму 3,5 млрд долларов немедленно. Вместо этого финансирование направлено на закупку систем, которые строятся в настоящее время и, вероятно, не будут поставлены в течение нескольких лет. В то же время, в рамках дополнительного финансирования выделены миллиарды долларов на оборудование, которое Пентагон может взять из своих собственных запасов и отправить Израилю в гораздо более короткие сроки.

Отметим, что по данным издания Politico, Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль. При этом, днями ранее CNN сообщало, что "Хезболла" может нанести удар израильскому государству вне зависимости от намерений Ирана.

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