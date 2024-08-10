Война на Ближнем Востоке — Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС

Иллюстративное изображение, как Израиль нанес удар по Ливану. Фото: 24 канал

В пятницу, 9 августа, Израиль нанес авиаудар по южной части Ливана, городу Сидон. В результате атаки был ликвидирован высокопоставленный командир группировки ХАМАС Самер аль-Хадж.

Об этом сообщает The Times of Israel ссылаясь на заявление ЦАХАЛ (армии обороны Израиля).

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Как пишет издание, аль-Хадж был командующим военными силами ХАМАС в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва, расположенном недалеко от Сидона. Согласно израильскому заявлению, он отвечал за "вербовку и подготовку террористов для нападение на Израиль".

Кроме того, по данным ЦАХАЛ и службы безопасности Шин-Бет, аль-Хадж несет ответственность за "организацию террористических атак и запуски снарядов с территории Ливана в сторону израильской территории".

Отметим, что ранее были ликвидированы политический лидер ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране, а также военный командир "Хезболлы" Фуада Шукр в Бейруте. Иран и группировка "Хезболла" обвинили в этом деянии Израиль и сказали, что ответят. Официальный Тель-Авив в свою очередь не подтверждал и не опровергал свою причастность к убийствам.

В то же время ЦАХАЛ заявил, что новому лидеру ХАМАС в Газе Яхьи Сингвару, которого назначили главой политбюро террористической группировки, смена должности не поможет и не помешает Израилю преследовать его.