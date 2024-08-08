США отправили истребители на Ближний Восток для поддержки Израиля

Американские истребители F-22 Raptor. Фото: BBC США/X

Соединенные Штаты Америки направили свои истребители F-22 Raptor на Ближний Восток с целью усиления защиты Израиля, а также во избежание возможной региональной эскалации со стороны Ирана или его "марионеток".

Об этом сообщили военно-воздушные силы США в сети X в четверг, 8 августа.

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Сколько самолетов было отправлено и где они приземлились — не разглашается. Отмечается, что истребители уже прибыли на Ближний Восток.

"Истребители F-22 Raptor ВВС США прибыли в зону ответственности Центрального командования США 8 августа в рамках изменений в составе американских сил в регионе с целью смягчения возможности региональной эскалации со стороны Ирана или его марионеток", — говорится в сообщении.

Напомним, как заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке. Полномасштабное нападение на Израиль будет иметь для Ирана и "Хезболлы" высокую цену.