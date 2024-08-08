США відправили винищувачі на Близький Схід для підтримки Ізраїля

Американські винищувачі F-22 Raptor. Фото: ВВС США/X

Сполучені Штати Америки направили свої винищувачі F-22 Raptor на Близький Схід з метою посилення захисту Ізраїля, а також аби запобігти можливій регіональній ескалації з боку Ірану або його "маріонеток".

Про це повідомили військово-повітряні сили США у мережі X у четвер, 8 серпня.

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Скільки літаків було відправлено та де саме вони приземлилися — не розголошується. Зазначається, що винищувачі вже прибули на Близькій Схід.

"Винищувачі F-22 Raptor ВПС США прибули до зони відповідальності Центрального командування США 8 серпня в рамках змін у складі американських сил в регіоні з метою пом'якшення можливості регіональної ескалації з боку Ірану або його маріонеток", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході. А повномасштабний напад на Ізраїль матиме для Ірану та "Хезболли" високу ціну.