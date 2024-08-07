Ісмаїль Ханія — Ізраїль заявив, що відповідальний за вбивство лідера ХАМАС

Ізраїль визнав відповідальність за вбивство лідера ХАМАС
Після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії Ізраїль відразу взяв на себе відповідальність і повідомив США, що саме він стоїть за цим діянням. У Білому домі розлютилися через це і схвильовані, до чого може призвести ця ситуація.
Про це повідомляє The Washington Post.
Відповідальність за вбивство Ханії
"Представники адміністрації президента США Джо Байдена розлютилися через рішення Ізраїлю усунути Ханію. Вони побоювалися, що це може звести нанівець місяці обережних переговорів щодо перемир'я у Газі", — йдеться у матеріалі.
Крім того, там повідомили, що офіційні особи США обурені через те, що Ізраїль не інформує їх про свої плани та перед початком операцій з убивства іранських командирів чи "Хезбоолли".
Також, посилаючись на заяву анонімного ізраїльського чиновника, газета зазначила, що розмова між президентом Америки Джо Байденом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася минулого тижня, була "дуже напруженою".
Однак наразі немає жодних ознак того, що Байден готовий тиснути на Ізраїль, щоб контролювати та стримувати його дії.
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