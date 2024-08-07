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Ізраїль визнав відповідальність за вбивство лідера ХАМАС

7 серпня 2024 10:31
Катерина Османська - Редактор
Ісмаїль Ханія — Ізраїль заявив, що відповідальний за вбивство лідера ХАМАС
Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії Ізраїль відразу взяв на себе відповідальність і повідомив США, що саме він стоїть за цим діянням. У Білому домі розлютилися через це і схвильовані, до чого може призвести ця ситуація. 

Про це повідомляє The Washington Post

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"Представники адміністрації президента США Джо Байдена розлютилися через рішення Ізраїлю усунути Ханію. Вони побоювалися, що це може звести нанівець місяці обережних переговорів щодо перемир'я у Газі", — йдеться у матеріалі. 

Крім того, там повідомили, що офіційні особи США обурені через те, що Ізраїль не інформує їх про свої плани та перед початком операцій з убивства іранських командирів чи "Хезбоолли". 

Також, посилаючись на заяву анонімного ізраїльського чиновника, газета зазначила, що розмова між президентом Америки Джо Байденом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася минулого тижня, була "дуже напруженою". 

Однак наразі немає жодних ознак того, що Байден готовий тиснути на Ізраїль, щоб контролювати та стримувати його дії. 

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