Ісмаїль Ханія — Ізраїль заявив, що відповідальний за вбивство лідера ХАМАС

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія. Фото: росЗМІ

Після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії Ізраїль відразу взяв на себе відповідальність і повідомив США, що саме він стоїть за цим діянням. У Білому домі розлютилися через це і схвильовані, до чого може призвести ця ситуація.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Відповідальність за вбивство Ханії

"Представники адміністрації президента США Джо Байдена розлютилися через рішення Ізраїлю усунути Ханію. Вони побоювалися, що це може звести нанівець місяці обережних переговорів щодо перемир'я у Газі", — йдеться у матеріалі.

Крім того, там повідомили, що офіційні особи США обурені через те, що Ізраїль не інформує їх про свої плани та перед початком операцій з убивства іранських командирів чи "Хезбоолли".

Також, посилаючись на заяву анонімного ізраїльського чиновника, газета зазначила, що розмова між президентом Америки Джо Байденом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася минулого тижня, була "дуже напруженою".

Однак наразі немає жодних ознак того, що Байден готовий тиснути на Ізраїль, щоб контролювати та стримувати його дії.