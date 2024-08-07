Джо Байден схвалив кандидатуру Тіма Волза на посаду віцепрезидента США

Камала Гарріс і Джо Байден. Фото: x.com/JoeBiden

Кандидатка у президенти США від партії демократів Камала Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти своєї команди Тіма Волза, який зараз обіймає посаду губернатора штату Міннесота. Джозеф Байден підтримав таке рішення.

Про це чинний президент США у вівторок, 6 серпня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter).

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The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



I've known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A… — Joe Biden (@JoeBiden) August 6, 2024

Що думає Байден щодо кандидатури Волза на посаду віцепрезидента

Американський лідер зазначив, що Камала Гарріс прийняла чудове рішення, обравши губернатора Тіма Волза своїм віцепрезидентом. Він повідомив, що знає Волза вже майже 20 років, спілкувався з ним спочатку тоді, коли той працював у Конгресі, а потім, коли Волз став губернатором. На думку Байдена, Волз проявив себе як сильний, принциповий і ефективний лідер, який до того ж проходив військову службу.

"Вони будуть найсильнішими захисниками наших особистих свобод і нашої демократії. І вони гарантують, що Америка продовжить бути лідером у світі та відігравати свою роль "незмінної держави"", — написав Байден про Гарріс і Волза.

Скриншот повідомлення Джо Байдена

Також Президент США закликав усіх демократів та "всіх американців, відданих свободі, демократії та американському лідерству у світі", підтримати Гарріс і Волза.

"Кожне покоління американців стикається з моментом, коли їх просять захистити американську демократію. Цей момент настав", — наголосив Байден.