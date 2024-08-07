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Байден підтримав рішення Гарріс щодо обрання Волза кандидатом у віцепрезиденти США

7 серпня 2024 08:57
Чекарьова Марія - редактор
Джо Байден схвалив кандидатуру Тіма Волза на посаду віцепрезидента США
Камала Гарріс і Джо Байден. Фото: x.com/JoeBiden
Чекарьова Марія - редактор

Кандидатка у президенти США від партії демократів Камала Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти своєї команди Тіма Волза, який зараз обіймає посаду губернатора штату Міннесота. Джозеф Байден підтримав таке рішення.

Про це чинний президент США у вівторок, 6 серпня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter).

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Американський лідер зазначив, що Камала Гарріс прийняла чудове рішення, обравши губернатора Тіма Волза своїм віцепрезидентом. Він повідомив, що знає Волза вже майже 20 років, спілкувався з ним спочатку тоді, коли той працював у Конгресі, а потім, коли Волз став губернатором. На думку Байдена, Волз проявив себе як сильний, принциповий і ефективний лідер, який до того ж проходив військову службу.

"Вони будуть найсильнішими захисниками наших особистих свобод і нашої демократії. І вони гарантують, що Америка продовжить бути лідером у світі та відігравати свою роль "незмінної держави"", — написав Байден про Гарріс і Волза.

Байден підтримав кандидатуру Волза на посаду віцепрезидента США
Скриншот повідомлення Джо Байдена

Також Президент США закликав усіх демократів та "всіх американців, відданих свободі, демократії та американському лідерству у світі", підтримати Гарріс і Волза.

"Кожне покоління американців стикається з моментом, коли їх просять захистити американську демократію. Цей момент настав", — наголосив Байден.

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