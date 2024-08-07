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Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки населення — що показують опитування

7 серпня 2024 07:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибори у США — Гарріс випереджає Трампа у новому опитуванні
Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Нові опитування показують, що віцепрезидентка США Камала Гарріс збільшила відрив від колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа. Розрив між кандидатами становить три відсотки.

Про це повідомляє The Hill.

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Нове опитування показує, що Гарріс випереджає Трампа на три відсотки.

Віцепрезидентка США має 51% проти 48% у Трампа.

Гарріс також випереджає ексочільника Білого дому серед незалежних кандидатів, маючи 53% проти 44%.

Серпневе опитування громадської думки показує, що Гарріс додала 4% у порівнянні з результатом, який вона отримала наступного дня після того, як президент США Джо Байден оголосив про свій вихід з перегонів.

На той момент велика частина партії почала об’єднуватися навколо Гарріс, але вона ще не була офіційним кандидатом.

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США вибори Дональд Трамп опитування політики Камала Гарріс президент

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