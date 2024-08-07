Вибори у США — Гарріс випереджає Трампа у новому опитуванні

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: AFP

Нові опитування показують, що віцепрезидентка США Камала Гарріс збільшила відрив від колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа. Розрив між кандидатами становить три відсотки.

Про це повідомляє The Hill.

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Нове опитування показує, що Гарріс випереджає Трампа на три відсотки.

Віцепрезидентка США має 51% проти 48% у Трампа.

Гарріс також випереджає ексочільника Білого дому серед незалежних кандидатів, маючи 53% проти 44%.

Серпневе опитування громадської думки показує, що Гарріс додала 4% у порівнянні з результатом, який вона отримала наступного дня після того, як президент США Джо Байден оголосив про свій вихід з перегонів.

На той момент велика частина партії почала об’єднуватися навколо Гарріс, але вона ще не була офіційним кандидатом.