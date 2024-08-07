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Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки населения — что показывает опрос

7 августа 2024 07:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Выборы в США — Харрис опережает Трампа в новом опросе
Вице-президент США Камала Харрис. Фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Новые опросы показывают, что вице-президент США Камала Харрис увеличила отрыв от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Разрыв между кандидатами составляет три процента.

Об этом сообщает The Hill.

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Новый опрос показывает, что Харрис опережает Трампа на три процента.

Вице-президент США имеет 51% против 48% у Трампа.

Гаррис также опережает экс-главу Белого дома среди независимых кандидатов, имея 53% против 44%.

Августовский опрос общественного мнения показывает, что Харрис прибавила 4% по сравнению с результатом, который она получила на следующий день после того, как президент США Джо Байден объявил о своем выходе из гонки.

На тот момент большая часть партии начала объединяться вокруг Харрис, но она еще не была официальным кандидатом.

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