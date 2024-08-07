Выборы в США — Харрис опережает Трампа в новом опросе

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки населения — что показывает опрос
Новые опросы показывают, что вице-президент США Камала Харрис увеличила отрыв от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Разрыв между кандидатами составляет три процента.
Об этом сообщает The Hill.
Какой отрыв между Харрис и Трампом
Новый опрос показывает, что Харрис опережает Трампа на три процента.
Вице-президент США имеет 51% против 48% у Трампа.
Гаррис также опережает экс-главу Белого дома среди независимых кандидатов, имея 53% против 44%.
Августовский опрос общественного мнения показывает, что Харрис прибавила 4% по сравнению с результатом, который она получила на следующий день после того, как президент США Джо Байден объявил о своем выходе из гонки.
На тот момент большая часть партии начала объединяться вокруг Харрис, но она еще не была официальным кандидатом.
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