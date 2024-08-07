Пенни Прицкер заменит в должности Ричард Верма, который будет заниматься восстановлением Украины

Пенни Прицкер и премьер Денис Шмигаль в Киеве. Фото: X/Penny Pritzker

Закончился срок службы Специального представителя Госдепа США Пенни Прицкер, которая в течение года занималась экономической помощью Украине, ее восстановлением и интеграцией в ЕС. За это время она добилась фантастических результатов, говорят в Госдепе.

Об истечении срока работы Пенни Прицкер 6 августа, во вторник объявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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Достижения Пенни многочисленны: она добилась оказания на восстановление Украине экономической помощи в размере примерно $9 миллиардов, помогла запустить бизнес-консультативный совет межведомственной платформы координации доноров G7+, предоставляла направление экономических реформ для катализации инвестиций частного сектора, помогла создать оборонно-промышленную базу "Deal Team" (ускоряет лицензирование, совместное производство и создание совместных предприятий между оборонными компаниями США и Украины).

"За год Пенни Прицкер шесть раз посещала Украину и ездила по Европе в поисках помощи народу Украины и целью заложить основу для полномасштабного экономического восстановления и вступления в ЕС", — отметил Блинкен.

Кто заменит Пенни Прицкер

Хотя по закону США должность Пенни ограничена одним годом, работа, которую она начала, будет продолжаться, отмечают в Госдепе. Ей на замену придет заместитель госсекретаря по менеджменту и ресурсам Ричард Верма.

Ричард Верма, что придет на смену Пенни Прицкер. Фото: Госдеп США

О Ричарде известно, что он с апреля 2023 года занимает должность заместителя государственного секретаря по управлению и ресурсам. До этого занимал должность помощника госсекретаря по вопросам законодательства, а с 2014 по 2017 год был послом США в Индии. Также с 2020 по 2023 год Верма занимал должность главного юридического директора и руководителя глобальной публичной политики в Mastercard, а с 2017 по 2020 год – заместителя председателя Asia Group, где руководил практикой фирмы в Южной Азии.