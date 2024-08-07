Пенні Пріцкер замінить на посаді Річард Верма, що буде займатись відновленням України

Пені Пріцкер та прем'єр Денис Шмигаль у Києві. Фото: X/Penny Pritzker

Добіг кінця термін служби Спеціального представника Держдепу США Пенні Пріцкер, яка протягом року обіймалась економічною допомогою Україні, її відновленням та інтеграцією до ЄС. За цей час вона досягла фантастичних результатів, кажуть у Держдепі.

Про закінчення терміну роботи Пенні Прицкер 6 серпня, у вівторок оголосив голова Держдепу США Ентоні Блінкен.

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Досягнення Пенні численні: вона добилась надання на відновлення Україні економічної допомоги в розмірі приблизно $9 мільярдів, допомогла запустити бізнес-консультативну раду міжвідомчої платформи координації донорів G7+, надавала напрямок економічних реформ для каталізації інвестицій приватного сектора, допомогла створити оборонно-промислову базу "Deal Team" (прискорює ліцензування, спільне виробництво та створення спільних підприємств між оборонними компаніями США та України).

"За рік Пенні Пріцкер шість разів відвідувала Україну та їздила Європою в пошуках допомоги народу України та маючи на меті закласти основу для повномасштабного економічного відновлення та вступу до ЄС", — зазначив Блінкен.

Хто замінить Пенні Пріцкер

Хоча за законом США посада Пенні обмежена одним роком, робота, яку вона розпочала, триватиме, зазначають у Держдепі. Їй на заміну прийде заступник держсекретаря з питань менеджменту та ресурсів Річард Верма.

Річард Верма, що прийде на заміну Пенні Пріцкер. Фото: Держдеп США

Про Річарда відомо, що він з квітня 2023 року він обіймає посаду заступника державного секретаря з управління та ресурсів. До цього перебував на посаді помічника держсекретаря з питань законодавства, а з 2014 по 2017 рік був послом США в Індії. Також з 2020 по 2023 роки Верман обіймав посаду головного юридичного директора та керівника глобальної публічної політики в Mastercard, а з 2017 по 2020 рік – заступника голови Asia Group, де керував практикою фірми в Південній Азії.