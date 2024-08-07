Ураган "Деббі" виніс на берег Маямі пакунки з кокаїном на 1 мільйон доларів

Пакунки з кокаїном, що викинуло на берег Флорида-Кіс після урагану "Деббі". Фото: X/USBPChiefMIP

Наслідки урагану "Деббі", що вирує в Маямі, приносить не тільки руйнування, але й сюрпризи на кшталт величезної партії кокаїну, що принесло прямісінько на місцевий пляж. В результаті до рук правоохоронців потрапили 25 пакунків з наркотиками.

Про такий казус повідомляє 6 серпня, у вівторок The Guardian.

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Пакунки з помітками наркокартелю знайшов на узбережжі місцевий мешканець та відразу повідомив про це правоохоронців. В результаті прикордонники нарахували 25 пакунків з кокаїном по 31 кг кожен. Вся виловлена з океану партія тягне на 1 мільйон доларів у якості роздрібного продукту.

Що відомо про ураган "Деббі"

Це тропічний шторм, що зараз рухається в бік сусідніх з Флоридою штатів. Він приніс сильні опади та поривчастий вітер швидкістю від 60 до 80 км/г.

Наслідки урагану "Деббі" у Флориді. Фото: Reuters

Синоптики зазначають, що у Джорджії та східній частині Південної Кароліни можуть спостерігатися "потенційно історичні сильні дощі" до п’ятниці. Джо Байден схвалив оголошення надзвичайного стану для Флориди, Джорджії та Південної Кароліни, що дозволило президенту виділити федеральну допомогу регіону.

Через ураган майже 109 000 будинків і підприємств у Флориді залишалися знеструмленими станом. А загалом 50 000 будинків і підприємств у Джорджії, Південній Кароліні та Північній Кароліні також стикалися з відключеннями електроенергії.