Ураган "Дебби" вынес на берег Майами свертки с кокаином на 1 миллион долларов

Пакеты с кокаином, которые выбросило на берег Флорида-Кис после урагана "Дебби". Фото: X/USBPChiefMIP

Последствия бушующего в Майами урагана "Дебби" приносит не только разрушение, но и сюрпризы вроде огромной партии кокаина, что прибило волнами прямо на местный пляж. В результате в руки правоохранителей попали 25 пакетов с наркотиками.

О таком казусе сообщает 6 августа, во вторник The Guardian.

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Свертки с пометками наркокартеля нашел на побережье местный житель и сразу сообщил об этом правоохранителям. В результате пограничники насчитали 25 свертков с кокаином по 31 кг каждый. Вся выловленная из океана партия тянет на 1 миллион долларов в качестве розничного продукта.

Что известно об урагане "Дебби"

Это тропический шторм, движущийся сейчас в сторону соседних с Флоридой штатов. Он принес сильные осадки и порывистый ветер скоростью от 60 до 80 км/ч.

Последствия урагана "Дебби" во Флориде. Фото: Reuters

Синоптики отмечают, что в Джорджии и восточной части Южной Каролины могут наблюдаться "потенциально исторические дожди" до пятницы. Джо Байден одобрил объявление чрезвычайного положения для Флориды, Джорджии и Южной Каролины, что позволило президенту выделить федеральную помощь региону.

Из-за урагана почти 109 000 домов и предприятий во Флориде оставались обесточенными состоянием. В общей сложности 50 000 домов и предприятий в Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине также сталкивались с отключениями электроэнергии.