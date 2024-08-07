Джо Байден одобрил кандидатуру Тима Уолза на должность вице-президента США

Камала Харрис и Джо Байден. Фото: x.com/JoeBiden

Кандидат в президенты США от партии демократов Камала Харрис избрала кандидатом в вице-президенты своей команды Тима Уолза, который сейчас занимает должность губернатора штата Миннесота. Джозеф Байден поддержал такое решение.

Об этом действующий президент США во вторник, 6 августа, написал в соцсети Х (ранее Twitter).

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Впервые major decision party nominee makes is the choice for Vice President. And Kamala Harris ha made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



Им известен Tim Walz для близлежащих двух декадов, первый в течение его времени в Конгрессе и как Governor. A… – Joe Biden (@JoeBiden) August 6, 2024

Что думает Байден о кандидатуре Уолза на должность вице-президента

Американский лидер отметил, что Камала Харрис приняла отличное решение, избрав губернатора Тима Уолза своим вице-президентом. Он сообщил, что знает Уолза уже почти 20 лет, общался с ним сначала тогда, когда тот работал в Конгрессе, а затем, когда Уолз стал губернатором. По мнению Байдена, Уолз проявил себя как сильный, принципиальный и эффективный лидер, к тому же проходивший военную службу.

"Они будут сильнейшими защитниками наших личных свобод и нашей демократии. И они гарантируют, что Америка продолжит быть лидером в мире и играть свою роль "неизменного государства", — написал Байден о Харрис и Уолзе.

Скриншот сообщения Джо Байдена

Также Президент США призвал всех демократов и "всех американцев, приверженных свободе, демократии и американскому лидерству в мире", поддержать Гаррис и Уолза.

"Каждое поколение американцев сталкивается с моментом, когда их просят защитить американскую демократию. Этот момент наступил", — подчеркнул Байден.