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Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході, — посол

7 серпня 2024 10:08
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Ескалація на Близькому Сході — посол Бродський оцінив настрої Ізраїлю
Обстріли в Ізраїлі. Фото: AFP
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході. А повномасштабний напад на Ізраїль матиме для Ірана та "Хезболли" високу ціну.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна у середу, 7 серпня.

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"Ми не зацікавлені у великій війні на Близькому Сході. Ми сподіваємось, що і Іран, і "Хезболла" також не зацікавлені, тому що вони, безумовно, заплатять дуже високу ціну за повномасштабний напад на Ізраїль", — сказав посол.

На думку дипломата, цю ціну заплатить не лише "Хезболла", а і країна, на території якої діє "Хезболла" — це Ліван.

"Це країна з нещасною долею, на жаль, яку роздирають внутрішні конфлікти, етнічні, релігійні. Тим не менш, ця країна несе відповідальність за ту загрозу, яка виходить щодо Ізраїлю з її території", — додав Бродський.

Посол каже, що при цьому ризик початку дійсно великої війни на Близькому Сході існує завжди, і Ізраїль готовий до такого сценарію.

"Ми довгі роки готувалися до можливості війни на кількох фронтах. Так, на жаль, сталася трагедія 7 жовтня, до якої ми, очевидно, не були готові, були допущені очевидні прорахунки, і нам ще належить зробити роботу над помилками і зрозуміти, чому це сталося. Але загалом ми готові до загроз, що походять від Ірану, які походять від "Хезболли", від ХАМАС, і зробимо все для того, щоб захистити ізраїльтян, захистити Ізраїль", — констатував Бродський.

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Іран Ізраїль війна ХАМАС Ліван Хезболла

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