Ескалація на Близькому Сході — посол Бродський оцінив настрої Ізраїлю

Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході, — посол
Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході. А повномасштабний напад на Ізраїль матиме для Ірана та "Хезболли" високу ціну.
Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна у середу, 7 серпня.
Загроза великої війни на Близькому Сході
"Ми не зацікавлені у великій війні на Близькому Сході. Ми сподіваємось, що і Іран, і "Хезболла" також не зацікавлені, тому що вони, безумовно, заплатять дуже високу ціну за повномасштабний напад на Ізраїль", — сказав посол.
На думку дипломата, цю ціну заплатить не лише "Хезболла", а і країна, на території якої діє "Хезболла" — це Ліван.
"Це країна з нещасною долею, на жаль, яку роздирають внутрішні конфлікти, етнічні, релігійні. Тим не менш, ця країна несе відповідальність за ту загрозу, яка виходить щодо Ізраїлю з її території", — додав Бродський.
Посол каже, що при цьому ризик початку дійсно великої війни на Близькому Сході існує завжди, і Ізраїль готовий до такого сценарію.
"Ми довгі роки готувалися до можливості війни на кількох фронтах. Так, на жаль, сталася трагедія 7 жовтня, до якої ми, очевидно, не були готові, були допущені очевидні прорахунки, і нам ще належить зробити роботу над помилками і зрозуміти, чому це сталося. Але загалом ми готові до загроз, що походять від Ірану, які походять від "Хезболли", від ХАМАС, і зробимо все для того, щоб захистити ізраїльтян, захистити Ізраїль", — констатував Бродський.
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