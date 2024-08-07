Эскалация на Ближнем Востоке — посол Бродский оценил настроения Израиля

Обстрелы в Израиле. Фото: AFP

Израиль не заинтересован в Великой войне на Ближнем Востоке. Полномасштабное нападение на Израиль будет иметь для Ирана и "Хезболлы" высокую цену.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина в среду, 7 августа.

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"Мы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что и Иран, и "Хезболла" тоже не заинтересованы, потому что они, безусловно, заплатят очень высокую цену за полномасштабное нападение на Израиль", — сказал посол.

По мнению дипломата, эту цену заплатит не только "Хезболла", но и страна, на территории которой действует "Хезболла" — это Ливан.

"Это страна с несчастной судьбой, к сожалению, раздираемая внутренними конфликтами, этническими, религиозными. Тем не менее, эта страна несет ответственность за ту угрозу, которая выходит в отношении Израиля с ее территории", — добавил Бродский.

Посол говорит, что при этом риск начала действительно большой войны на Ближнем Востоке существует всегда и Израиль готов к такому сценарию.

"Мы долгие годы готовились к возможности войны на нескольких фронтах. Так, к сожалению, произошла трагедия 7 октября, к которой мы, очевидно, не были готовы, были допущены очевидные просчеты, и нам еще предстоит сделать работу над ошибками и понять, почему это случилось. Но в целом мы готовы к угрозам, исходящим от Ирана, которые исходят от "Хезболлы", от ХАМАС, и сделаем все для того, чтобы защитить израильтян, защитить Израиль", — констатировал Бродский.