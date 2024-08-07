В Иране разработали БпЛА Shahed-138 — что известно о новых дронах

Иран создал новый БпЛА типа Shahed, который может перехватывать американские дроны
Иранцы создали новый БпЛА типа Shahed. Этот дрон оснащен встроенным мини-турбореактивным двигателем и может перехватывать американские беспилотники.
Об этом в понедельник, 5 августа, сообщило издание Army Recognition.
Что известно о БпЛА Shahed-238
В новых иранских дронах есть головка самонаведения. Эти БпЛА способны поражать цели в момент полета.
БпЛА разработали в трех вариантах для разных миссий: есть базовая версия, есть модель с инфракрасной головкой самонаведения в носовой части для ударов по движущимся целям, а есть версия с противолокационной головкой самонаведения, которая нацеливается на вражеские радиолокационные системы.
Shahed-238 может атаковать как наземные, так и воздушные цели. В частности, в характеристиках БпЛА отмечено, что этому дрону удалось перехватить американский дрон MQ-9 Reaper.
Внешне Shahed-238 напоминает Shahed-136, однако эти две модели имеют отличия в отсеке двигателя. У нового дрона двигатель более тяжелый.
Впервые реактивный дрон-камикадзе Shahed-238 представили на выставке Корпуса стражей исламской революции в ноябре 2023 года, а в январе 2024 стало известно, что россияне применяют эти дроны в войне против Украины.
Характеристики Shahed-238
- длина — 3,5 метра;
- размах крыльев — 3 метра;
- скорость — до 600 км/ч;
- ударная скорость — более 700 км/ч;
- максимальная высота полета — около 9 144 метров;
- продолжительность полета — 2 часа;
- максимальный взлетный вес — 380 килограммов;
- система наведения GPS/INS и GNSS.
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