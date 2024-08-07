В Иране разработали БпЛА Shahed-138 — что известно о новых дронах

Дрон Shahed-238. Фото: armyrecognition.com

Иранцы создали новый БпЛА типа Shahed. Этот дрон оснащен встроенным мини-турбореактивным двигателем и может перехватывать американские беспилотники.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщило издание Army Recognition.

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Что известно о БпЛА Shahed-238

В новых иранских дронах есть головка самонаведения. Эти БпЛА способны поражать цели в момент полета.

БпЛА разработали в трех вариантах для разных миссий: есть базовая версия, есть модель с инфракрасной головкой самонаведения в носовой части для ударов по движущимся целям, а есть версия с противолокационной головкой самонаведения, которая нацеливается на вражеские радиолокационные системы.

Shahed-238 может атаковать как наземные, так и воздушные цели. В частности, в характеристиках БпЛА отмечено, что этому дрону удалось перехватить американский дрон MQ-9 Reaper.

Внешне Shahed-238 напоминает Shahed-136, однако эти две модели имеют отличия в отсеке двигателя. У нового дрона двигатель более тяжелый.

Впервые реактивный дрон-камикадзе Shahed-238 представили на выставке Корпуса стражей исламской революции в ноябре 2023 года, а в январе 2024 стало известно, что россияне применяют эти дроны в войне против Украины.

Характеристики Shahed-238