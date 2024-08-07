В Ірані розробили БпЛА Shahed-138 — що відомо про нові дрони

Іран створив новий БпЛА типу Shahed, що може перехоплювати американські дрони
Іранці створили новий БпЛА типу Shahed. Цей дрон оснащений вбудованим міні-турбореактивним двигуном і може перехоплювати американські безпілотники.
Про таке у понеділок, 5 серпня, повідомило видання Army Recognition.
Що відомо про БпЛА Shahed-238
У нових іранських дронах є головка самонаведення. Ці БпЛА здатні вражати цілі в момент польоту.
БпЛА розробили у трьох варіантах для різних місій: є базова версія, є модель з інфрачервоною головкою самонаведення в носовій частині для ударів по рухомих цілях, а є версія із протилокаційною головкою самонаведення, що націлюється на ворожі радіолокаційні системи.
Shahed-238 може атакувати як наземні, так і повітряні цілі. Зокрема, у характеристиках БпЛА зазначено, що цьому дрону вдалося перехопити американський дрон MQ-9 Reaper.
Зовні Shahed-238 нагадує Shahed-136, однак ці дві моделі мають відмінності у відсіку двигуна. У нового дрона двигун більш важкий.
Уперше реативний дрон-камікадзе Shahed-238 представили на виставці Корпусу вартових ісламської революції в листопаді 2023 року, а в січні 2024 року стало відомо, що росіяни застосовують ці дрони у війні проти України.
Характеристики Shahed-238
- довжина — 3,5 метра;
- розмах крил — 3 метра;
- швидкість — до 600 км/год;
- ударна швидкість — понад 700 км/год;
- максимальна висота польоту — близько 9 144 метрів;
- тривалість польоту — 2 години;
- максимальна зльотна вага — 380 кілограмів;
- система наведення GPS/INS та GNSS.
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