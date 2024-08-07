В Ірані розробили БпЛА Shahed-138 — що відомо про нові дрони

Дрон Shahed-238. Фото: armyrecognition.com

Іранці створили новий БпЛА типу Shahed. Цей дрон оснащений вбудованим міні-турбореактивним двигуном і може перехоплювати американські безпілотники.

Про таке у понеділок, 5 серпня, повідомило видання Army Recognition.

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Що відомо про БпЛА Shahed-238

У нових іранських дронах є головка самонаведення. Ці БпЛА здатні вражати цілі в момент польоту.

БпЛА розробили у трьох варіантах для різних місій: є базова версія, є модель з інфрачервоною головкою самонаведення в носовій частині для ударів по рухомих цілях, а є версія із протилокаційною головкою самонаведення, що націлюється на ворожі радіолокаційні системи.

Shahed-238 може атакувати як наземні, так і повітряні цілі. Зокрема, у характеристиках БпЛА зазначено, що цьому дрону вдалося перехопити американський дрон MQ-9 Reaper.

Зовні Shahed-238 нагадує Shahed-136, однак ці дві моделі мають відмінності у відсіку двигуна. У нового дрона двигун більш важкий.

Уперше реативний дрон-камікадзе Shahed-238 представили на виставці Корпусу вартових ісламської революції в листопаді 2023 року, а в січні 2024 року стало відомо, що росіяни застосовують ці дрони у війні проти України.

Характеристики Shahed-238