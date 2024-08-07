Курская область — что сейчас происходит на границе

Последствия удара в Курской области. Фото: REUTERS

Российские СМИ заявили, что во вторник, 6 августа, Курскую область атаковали более 50 украинских беспилотников. А Силы обороны якобы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе.

Новини.LIVE собрали всю информацию, что сейчас проходит в Курской области.

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В среду, 7 августа, российские паблики заявили, что количество пострадавших в результате вчерашней атаки на Курскую область возросло до 28 человек. Еще три человека погибли.

Временный исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сказал, что область "героически противостоит атакам украинских нацистов", и призвал граждан становиться донорами крови.

В то же время Z-каналы пишут, что украинские войска якобы остаются в Курской области. По их данным, они заняли пограничные села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. По данным каналов "Архангел спецназа" и "Два майора", украинцы продолжают продвижение в Суджу, город "фактически эвакуирован".

Населенные пункты Курской области. Фото: скриншот

Пока официальных комментариев и подтверждений относительно украинских военных в Курской области от высшего руководства Украины не было.

Жалобы местных жителей

Кроме того, известно, что местные жители Курской области, в частности жители города Суджа, жалуются на отсутствие укрытий в регионе.

"Когда вы уже установите укрытия? Вы долго над людьми будете издеваться?" — цитирует одну из местных жительниц канал BRIEF.

Жители требуют поставить бетонные укрытия, поскольку на остановках стоит много людей.

В то же время местные власти заявили, что в городе есть места, где можно спрятаться. А всю подробную информацию россиян призывали смотреть на "официальных ресурсах".