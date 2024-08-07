Курська область — що зараз відбувається на кордоні

Наслідки удару в Курській області. Фото: REUTERS

Російські ЗМІ заявили, що у вівторок, 6 серпня, Курську область атакували понад 50 українських безпілотників. А Сили оборони нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликове у Суджанському районі.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію, що зараз відбувається у Курській області.

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У середу, 7 серпня, російські пабліки заявили, що кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки на Курську область зросла до 28 осіб. Ще три людини загинуло.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов сказав, що область "героїчно протистоїть атакам українських нацистів" і закликав громадян ставати донорами крові.

Водночас Z-канали пишуть, що українські війська нібито залишаються в Курській області. За їхніми даними, вони зайняли прикордонні села Ніколаєво-Дар'їно, Дар'їно і Свердликово. За даними каналів "Архангел спецназу" і "Два майори", українці продовжують просування до Суджі, місто "фактично евакуйовано".

Населені пункти Курської області. Фото: скриншот

Наразі офіційних коментарів і підтверджень щодо українських військових у Курській області від вищого керівництва України не було.

Скарги місцевих жителів

Крім того, відомо, що місцеві жителі Курської області, зокрема мешканці у місті Суджа, скаржаться на відсутність укриттів у регіоні.

"Коли ви вже встановите укриття? Ви довго над людьми будете знущатися?" — цитує одну з місцевих мешканок канал BRIEF.

Жителі вимагають поставити бетонні укриття, оскільки на зупинках стоять багато людей.

Водночас місцева влада заявила, що у місті є місця, де можна заховатися. А всю детальну інформацію росіян закликали дивитись на "офіційних ресурсах".