Исмаил Хания — Израиль заявил, что ответственен за убийство лидера ХАМАС

Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Фото: росСМИ

После убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании Израиль сразу взял на себя ответственность и сообщил США, что именно он стоит за этим деянием. В Белом доме разозлились из-за этого и взволнованные, к чему может привести эта ситуация.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Ответственность за убийство Хании

"Представители администрации президента США Джо Байдена разозлились из-за решения Израиля устранить Ханию. Они опасались, что это может свести на нет месяцы осторожных переговоров по перемирию в Газе", — говорится в материале.

Кроме того, там сообщили, что официальные лица США возмущены тем, что Израиль не информирует их о своих планах и перед началом операций по убийству иранских командиров или "Хезбооллы".

Также, ссылаясь на заявление анонимного израильского чиновника, газета отметила, что состоявшийся на прошлой неделе разговор между президентом Америки Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху был "очень напряженным".

Однако пока нет никаких признаков того, что Байден готов давить на Израиль, чтобы контролировать и сдерживать его действия.