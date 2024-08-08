Допомога Україні у випадку перемоги Трампа на виборах в США

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: скриншот з відео

У Сполучених Штатах Америки восени відбудуться президентські вибори. Водночас існує вірогідність повернення до Білого дому колишнього очільника Дональда Трампа.

Чи створить це загрозу для допомоги Україні, відповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю для УП.

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На думку Єрмака, ймовірна перемога Трампа на президентських виборах у США не створить загрози для подальшої підтримки України. Він зауважив, що нещодавня телефонна розмова Президента Володимира Зеленського та Трампа підтвердила "добрі стосунки" між ними.

Керівник Офісу Президента підтвердив слова Трампа Зеленському, аби той "не слухав чуток" про нібито готовність йти на поступки Путіну всупереч українським інтересам, аби швидше зупинити бойові дії.

"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо", — зазначив Єрмак.

Загалом він вважає, що у США не може з’явитися президент, який не розумів би загрози Росії і виступав проти підтримки України, оскільки в нас із США "вже відбулися історичні зміни".

Щодо ймовірного візиту Трампа в Україну під час виборчої кампанії — Єрмак сказав, що той "має таке запрошення", але невідомо, чи ним скористається через складність організації такої поїздки.