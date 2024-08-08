У Путіна немає ресурсів для нападу на НАТО — заява кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса

Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа не вірить, що в Путіна є ресурси для нападу на НАТО
Кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа Джей Ді Венс зробив низку заяв щодо війни в Україні та ймовірних планів країни-агресора. На думку американського посадовця, у Путіна немає ресурсів для нападу на НАТО.
Про це повідомило видання Semafor у четвер, 8 серпня.
Путін показав свої спроможності в Україні
Підвищення Венса до посади кандидата у віцепрезиденти США викликало суперечки серед певної частини Республіканської партії: частково через його відверту опозицію до допомоги Україні, яка була надана на початку цього року за підтримки лідерів республіканців у Конгресі.
Як заявив Джей Ді Венс, він відкидає аргументи прихильників України, в тому числі адміністрації Байдена, про те, що інвестиції в оборону країни необхідні для стримування російської агресії проти союзників по НАТО.
"Вам не обов'язково вірити, що Путін хороший хлопець — я точно не вірю — але ви повинні запитати себе, які його реальні можливості? Я думаю, що він показав в Україні, що він не може зайти так далеко", — сказав він.
Європа має стати самодостатньою
Венс заявив, що він і Трамп підтримуватимуть історичну дружбу з Європою, але вимагатимуть, щоб вони були "самодостатніми" як у військовому плані, так і в плані здатності забезпечувати свої країни енергією без російських енергоресурсів.
"Коли адміністрація Гарріс каже, що якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він дійде аж до Німеччини, — по-перше, це неправда, а по-друге, що це говорить про обороноздатність Німеччини? Це четверта або п'ята за величиною економіка в світі, і якщо вони не можуть відбити російське вторгнення, це не означає, що Америка повинна ефективно служити захисником безпеки Німеччини, це означає, що німці повинні підняти свої дупи і інвестувати у власну оборону", — заявив кандидат у віцепрезиденти США від Трампа.
Читайте Новини.LIVE!