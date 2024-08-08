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Кандидат в вице-президенты США от Трампа не верит, что у Путина есть ресурсы для нападения на НАТО

8 августа 2024 17:56
Галина Шподарева - редактор
У Путина нет ресурсов для нападения на НАТО — заявление кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса
Сенатор Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине и вероятных планов страны-агрессора. По мнению американского чиновника, у Путина нет ресурсов для нападения на НАТО.

Об этом сообщило издание Semafor в четверг, 8 августа.

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Путин показал свои возможности в Украине

Повышение Вэнса до должности кандидата в вице-президенты США вызвало споры среди определенной части Республиканской партии: отчасти из-за его откровенной оппозиции к помощи Украине, которая была предоставлена в начале этого года при поддержке лидеров республиканцев в Конгрессе.

Как заявил Джей Ди Вэнс, он отвергает аргументы сторонников Украины, в том числе администрации Байдена, о том, что инвестиции в оборону страны необходимы для сдерживания российской агрессии против союзников по НАТО.

"Вам не обязательно верить, что Путин хороший парень — я точно не верю — но вы должны спросить себя, каковы его реальные возможности? Я думаю, что он показал в Украине, что он не может зайти так далеко", — сказал он.

Европа должна стать самодостаточной

Вэнс заявил, что он и Трамп будут поддерживать историческую дружбу с Европой, но будут требовать, чтобы они были "самодостаточными" как в военном плане, так и в плане способности обеспечивать свои страны энергией без российских энергоресурсов.

"Когда администрация Харрис говорит, что если мы не остановим Путина в Украине, он дойдет вплоть до Германии, — во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии? Это четвертая или пятая по величине экономика в мире, и если они не могут отразить российское вторжение, это не означает, что Америка должна эффективно служить защитником безопасности Германии, это означает, что немцы должны поднять свои задницы и инвестировать в собственную оборону", —заявил кандидат в вице-президенты США от Трампа.

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