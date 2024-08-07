Вибори в США — кандидат Трампа у віцепрезиденти наголосив на важливості миру для України

Кандидат Трампа у віцепрезиденти США Джей Ді Венс. Фото: AFP, Scanpix

Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс наголосив на необхідності "принести мир" в Україну. Напарник Трампа заявив, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс не зможе цього зробити, через свій страх.

Про це повідомляє видання "Голос Америки" у вівторок, 6 серпня.

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Під час передвиборчого заходу у Філадельфії 6 серпня напарник Дональда Трампа у президентських перегонах Джей Ді Венс висловився з приводу війни в Україні, наголосивши на важливості миру.

"Потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу", — сказав Венс.

Він зазначив, посилаючись на неназвані джерела, що "українці відчувають нестачу військовослужбовців" і повторив думку Дональда Трампа про те, що Росія не вторглась би в Україну, якби той був президентом.

"І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що російський лідер поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Путіним та просувати прийнятний мир", — заявив Венс.