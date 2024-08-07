Выборы в США — кандидат Трампа в вице-президенты отметил важность мира для Украины

Кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Фото: AFP, Scanpix

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс отметил необходимость "принести мир" в Украину. Напарник Трампа заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис не сможет этого сделать, из-за своего страха.

Об этом сообщает издание "Голос Америки" во вторник, 6 августа.

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Во время предвыборного мероприятия в Филадельфии 6 августа напарник Дональда Трампа в президентской гонке Джей Ди Вэнс высказался по поводу войны в Украине, отметив важность мира.

"Нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира", — сказал Вэнс.

Он отметил, ссылаясь на неназванные источники, что "украинцы испытывают недостаток военнослужащих" и повторил мнение Дональда Трампа о том, что Россия не вторглась бы в Украину, будь он президентом.

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас среди пристрастной публики, но кто-то здесь считает, что российский лидер уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Путиным и продвигать приемлемый мир», — заявил Вэнс.