Покушение на Трампа - США обвинили пакистанца в организации попытки убийства

Дональд Трамп после покушения. Фото: Reuters

Пакистанцу, подозреваемому в связях с Ираном, предъявлено обвинение в Соединенных Штатах в причастности к заговору с целью убийства американского политика. Вероятно, речь идет о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно криминальной жалобе, 46-летний Асиф Мерчант пытался завербовать людей в Соединенных Штатах для осуществления заговора в качестве мести за убийство США главного командира Иранской революционной гвардии Касема Сулеймани в 2020 году.

Подозреваемый Асиф Мерчант. Фото: Bloomberg

Бывший лидер США Дональд Трамп, который на должности президента одобрил удар беспилотника по Сулейману, обсуждался как потенциальная цель заговора, но эта схема не была задумана как сговор с целью убийства бывшего президента, по словам лица, знакомого с этим вопросом.

Мерчант, который, как утверждают прокуроры, провел некоторое время в Иране, прежде чем отправиться из Пакистана в Соединенные Штаты, был обвинен в убийстве по найму в федеральном суде в районе Нью-Йорка Бруклин. Согласно протоколам суда, 17 июля федеральный судья издал приказ о его задержании.

"Годами министерство юстиции активно работало над тем, чтобы противостоять наглым и неустанным попыткам Ирана отомстить американским чиновникам за убийство иранского генерала Сулеймани", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарленд.

В судебных документах не упоминаются вероятные цели заговора. Мерчант сказал информатору правоохранительных органов, что согласно криминальной жалобе вокруг одной цели будет "охрана".

Представитель министерства юстиции отказался от дальнейших комментариев. Авраам Московиц, адвокат Merchant, не сразу ответил на запрос о комментарии.

"Мы не получали никаких отчетов по этому поводу от правительства США. Однако очевидно, что способ действия, о котором идет речь, противоречит политике правительства Ирана по поводу судебного преследования убийцы генерала Сулеймани", — говорится в заявлении для Reuters представительства Ирана при ООН.

Трамп, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах, был ранен при покушении на предвыборном митинге в Пенсильвании в прошлом месяце. Гарленд заявил 6 августа, что следователи не нашли никаких доказательств того, что Мерчант имел какое-либо отношение к стрельбе.

Правоохранительные органы сорвали план Мерчанта еще до того, как было совершено нападение. Согласно жалобе отдельный торговец, с которым связались в апреле, чтобы помочь с сговором, сообщил о своей деятельности правоохранительным органам и стал конфиденциальным информатором.

Прокуратура утверждает, что Мерчант сказал информатору, что в его планы также входит угон документов в одной цели и организация протестов в Соединенных Штатах.