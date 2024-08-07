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У США заарештували пакистанця, який ймовірно причетний до замаху на Трампа

7 серпня 2024 11:56
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Замах на Трампа — США звинуватили пакистанця в організації спроби вбивства
Дональд Трамп після замаху. Фото: Reuters
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Пакистанцю, підозрюваному у зв’язках з Іраном, висунули звинувачення у Сполучених Штатах у причетності до змови з метою вбивства американського політика. Імовірно йдеться про замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

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Можливою ціллю був Трамп

Відповідно до кримінальної скарги, 46-річний Асіф Мерчант намагався завербувати людей у ​​Сполучених Штатах для здійснення змови як помсти за вбивство США головного командира Іранської революційної гвардії Касема Сулеймані у 2020 році.

Асіф Мерчант
Підозрюваний Асіф Мерчант. Фото: Bloomberg

Колишній лідер США Дональд Трамп, який на посаді президента схвалив удар безпілотника по Сулеймані, обговорювався як потенційна ціль змови, але ця схема не була задумана як змова з метою вбивства колишнього президента, за словами особи, знайомої з цим питанням.

Мерчант, який, як стверджують прокурори, провів деякий час в Ірані, перш ніж вирушити з Пакистану в Сполучені Штати, був звинувачений у вбивстві за наймом у федеральному суді в районі Нью-Йорка Бруклін. Згідно з протоколами суду, 17 липня федеральний суддя видав наказ про його затримання.

"Роками міністерство юстиції активно працювало над тим, щоб протистояти нахабним і невпинним спробам Ірану помститися американським чиновникам за вбивство іранського генерала Сулеймані", — заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

У судових документах не згадуються ймовірні цілі змови. Мерчант сказав інформатору правоохоронних органів, що, згідно з кримінальною скаргою, навколо однієї цілі буде "охорона".

Представник міністерства юстиції відмовився від подальших коментарів. Авраам Московіц, адвокат Merchant, не відразу відповів на запит про коментар.

"Ми не отримували жодних звітів з цього приводу від уряду США. Проте очевидно, що спосіб дії, про який йде мова, суперечить політиці уряду Ірану щодо судового переслідування вбивці генерала Сулеймані", — йдеться в заяві для Reuters представництва Ірану при ООН.

Трамп, кандидат від Республіканської партії на президентських виборах, був поранений під час замаху на передвиборчому мітингу в Пенсільванії минулого місяця. Гарленд заявив 6 серпня, що слідчі не знайшли жодних доказів того, що Мерчант мав будь-яке відношення до стрілянини.

Правоохоронні органи зірвали план Мерчанта ще до того, як було здійснено напад. Згідно зі скаргою, окремий торговець, з яким зв’язалися у квітні, щоб допомогти зі змовою, повідомив про свою діяльність правоохоронним органам і став конфіденційним інформатором.

Прокуратура стверджує, що Мерчант сказав інформатору, що в його плани також входить викрадення документів у однієї цілі та організація протестів у Сполучених Штатах.

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