Выборы в США — Байден назвал угрозы в случае проигрыша Трампа

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выразил опасение, что в случае поражения Дональда Трампа передача власти в стране пройдет не мирно. Выборы в Америке пройдут уже 5 ноября 2024 года.

Об этом Байден рассказал в интервью CBS.

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Угрозы при поражении Трампа

Недавно Байден дал изданию первое интервью с тех пор, как снял свою кандидатуру с президентской гонки. Во время разговора он выразил опасения относительно угрозы, исходящей от бывшего президента США и ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Так, отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года состоится мирная передача власти, Байден ответил: "Нет".

"Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Но он имеет это в виду — все эти вещи о том, что "если мы проиграем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы"", — рассказал американский президент.

Он также предположил, что команда Трампа может прибегнуть к фальсификации при подсчете голосов.

"Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса, или расставляют людей в штатах на места, где будут считать голоса", — подчеркнул Байден.