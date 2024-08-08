Вибори у США — Байден назвав загрози у разі програшу Трампа

Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа
Президент США Джо Байден висловив побоювання, що у випадку поразки Дональда Трампа, передача влади в країні пройде не мирно. Вибори в Америці відбудуться вже 5 листопада 2024 року.
Про це Байден розповів в інтерв'ю CBS.
Погрози у разі поразки Трампа
Нещодавно Байден дав виданню перше інтерв'ю з того часу, як зняв свою кандидатуру з президентських перегонів. Під час розмови він вислови побоювання щодо загрози, яка походить від колишнього президента США і нині кандидата від республіканців Дональда Трампа.
Так, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що у січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден відповів: "Ні".
"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що каже. Ми не сприймаємо його серйозно. Але він має це на увазі — усі ці речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори", — розповів американський президент.
Він також припустив, що команда Трампа може вдатися до фальсифікації при підрахунку голосів.
"Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси, або розставляють людей у штатах на місця, де рахуватимуть голоси", — підкреслив Байден.
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