Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа arrow

Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

8 серпня 2024 08:45
Катерина Османська - Редактор
Вибори у США — Байден назвав загрози у разі програшу Трампа
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Президент США Джо Байден висловив побоювання, що у випадку поразки Дональда Трампа, передача влади в країні пройде не мирно. Вибори в Америці відбудуться вже 5 листопада 2024 року.

Про це Байден розповів в інтерв'ю CBS

Читайте також:

Погрози у разі поразки Трампа

Нещодавно Байден дав виданню перше інтерв'ю з того часу, як зняв свою кандидатуру з президентських перегонів. Під час розмови він вислови побоювання щодо загрози, яка походить від колишнього президента США і нині кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Так, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що у січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден відповів: "Ні".

"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що каже. Ми не сприймаємо його серйозно. Але він має це на увазі — усі ці речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори", — розповів американський президент. 

Він також припустив, що команда Трампа може вдатися до фальсифікації при підрахунку голосів.

"Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси, або розставляють людей у штатах на місця, де рахуватимуть голоси", — підкреслив Байден. 

Також важливі новини дня по темі:

Джо Байден США вибори Дональд Трамп президент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:49 Жан Беленюк спробує взяти "бронзу" — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді

08:45 Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

08:45 Росія поширює фейк про "здачу" Україною однієї з областей, — ЦПД

08:42 ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та один літак — Генштаб назвав нові втрати Росії

08:34 Олімпіада-2024, тринадцятий день — Насібов та Беленюк поборються за медалі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:30 Звільнення з військової служби через народження третьої дитини — що каже закон

08:26 В Україні запровадять нову підставу для звільнення — деталі змін у вересні

08:25 Через події у Курській області в Європі підскочили ціни на газ

08:03 Симптоми нового штаму коронавірусу FLiRT дещо відрізняються — хто у зоні ризику

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

08:49 Жан Беленюк спробує взяти "бронзу" — де сьогодні дивитись змагання українців на Олімпіаді

08:45 Мирної передачі влади не буде — Байден розповів про загрози у разі поразки Трампа

08:45 Росія поширює фейк про "здачу" Україною однієї з областей, — ЦПД

08:42 ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та один літак — Генштаб назвав нові втрати Росії

08:34 Олімпіада-2024, тринадцятий день — Насібов та Беленюк поборються за медалі

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:30 Звільнення з військової служби через народження третьої дитини — що каже закон

08:26 В Україні запровадять нову підставу для звільнення — деталі змін у вересні

08:25 Через події у Курській області в Європі підскочили ціни на газ

08:03 Симптоми нового штаму коронавірусу FLiRT дещо відрізняються — хто у зоні ризику

08:00 Бійці мають право на одноразову допомогу до 1,2 млн грн — хто в списку

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер