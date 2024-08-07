Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що 12 серпня дасть інтерв'ю генеральному директору компаній Tesla і SpaceX Ілону Маску.

Про це повідомляє CNBС News у середу, 7 серпня.

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Трамп дасть інтерв'ю Ілону Маску

"У понеділок увечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском — деталі згодом!", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше Маск заявляв, що планує виділяти 45 мільйонів доларів щомісяця політичному комітету на підтримку Трампа.

Перед тим заблоковану сторінку Трампа в соцмережі відновили після купівлі Twitter (X) Ілоном Маском.

Ілон Маск став на бік Трампа

Мільярдер Ілон Маск неодноразово заявляв, що підтримує Трампа у президентських перегонах.

Раніше він вніс пожертву до організації America PAC, яка займається підтримкою передвиборчої кампанії експрезидента США.

Також Ілон Маск відреагував на стрілянину в кандидата на президентських виборах США Дональда Трампа. Він побажав йому одужання.