Ілон Маск фінансова допомагатиме Трампу в президентських перегонах

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Американський бізнесмен Ілон Маск хоче щомісяця виділяти значну суму новому політичному комітету, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа. Йдеться про 45 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що створений у червні комітет під назвою America PAC націлений на реєстрацію виборців, переконання голосувати їх достроково, а також на запит бюлетенів для голосування поштою в штатах, що вагаються. Відомо, що він найняв сотні людей для проведення роботи.

Спонсорами виступають також компанія Palantir Technologies, підприємці Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт — генеральний директор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на стрілянину в кандидата на президентських виборах США Дональда Трампа. Він побажав йому одужання.

Згодом Маск заявив, що його теж хотіли вбити. Він додав, що вже було дві марні спроби.