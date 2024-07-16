Ілон Маск фінансова допомагатиме Трампу в президентських перегонах

Ілон Маск виділятиме щомісяця значну суму на підтримку президентської кампанії Трампа, — WSJ
Американський бізнесмен Ілон Маск хоче щомісяця виділяти значну суму новому політичному комітету, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа. Йдеться про 45 мільйонів доларів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Підтримка Дональда Трампа
Видання зазначає, що створений у червні комітет під назвою America PAC націлений на реєстрацію виборців, переконання голосувати їх достроково, а також на запит бюлетенів для голосування поштою в штатах, що вагаються. Відомо, що він найняв сотні людей для проведення роботи.
Спонсорами виступають також компанія Palantir Technologies, підприємці Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт — генеральний директор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.
Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на стрілянину в кандидата на президентських виборах США Дональда Трампа. Він побажав йому одужання.
Згодом Маск заявив, що його теж хотіли вбити. Він додав, що вже було дві марні спроби.
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