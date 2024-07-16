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Ілон Маск виділятиме щомісяця значну суму на підтримку президентської кампанії Трампа, — WSJ

16 липня 2024 10:27
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ілон Маск фінансова допомагатиме Трампу в президентських перегонах
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Американський бізнесмен Ілон Маск хоче щомісяця виділяти значну суму новому політичному комітету, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа. Йдеться про 45 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що створений у червні комітет під назвою America PAC націлений на реєстрацію виборців, переконання голосувати їх достроково, а також на запит бюлетенів для голосування поштою в штатах, що вагаються. Відомо, що він найняв сотні людей для проведення роботи.

Спонсорами виступають також компанія Palantir Technologies, підприємці Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт — генеральний директор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на стрілянину в кандидата на президентських виборах США Дональда Трампа. Він побажав йому одужання.

Згодом Маск заявив, що його теж хотіли вбити. Він додав, що вже було дві марні спроби. 

США Ілон Маск Дональд Трамп гроші президент

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