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Маск на тлі замаху на Трампа заявив про невдалі спроби його вбити

14 липня 2024 11:51
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Ілона Маска хотіли вбити — мільярдер ошелешив заявою
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

На фоні нещодавньої спроби вбити в Пенсильванії експрездиента США Дональда Трампа, американський мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск заявив, що його теж хотіли вбити. Він додав, що вже було дві марні спроби. 

Про це він написав у Twitter у неділю, 14 липня. 

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Зауважимо, що твіт винахідника з'явився після замаху на колишнього американського президента. Як він заявив, його двічі намагалися вбити за останні вісім місяців.

Він також додав що дві групи людей зі зброєю було заарештовано за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla у штаті Техас.

"Попереду небезпечні часи", — додав Маск.

ілон маск спробав вбивства
Скриншот допису Маска

Зазначимо, що незадовго до цього власник Tesla вклав чималу грошову суму у маловідому групу America PAC, яка займається передвиборчою кампанією Дональда Трампа.

Замах на Дональда Трампа — що відомо

Нагадаємо, під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії в політика декілька разів стріляв 20-річний Томас Крукс. На щастя, куля зачепила вухо колишнього президента, і він залишився живим. Самого стрільця було вбито оперативниками. 

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться. 

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