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Маск на фоне покушения на Трампа заявил о неудачных попытках его убить

14 июля 2024 11:51
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Илона Маска хотели убить — миллиардер ошарашил заявлением
Илон Моск. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

На фоне недавней попытки убить в Пенсильвании экс-прездиента США Дональда Трампа, американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск заявил, что его тоже хотели убить. Он добавил, что уже было две бесполезные попытки.

Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 14 июля.

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Отметим, что твит изобретателя появился после покушения на бывшего американского президента. Как он заявил, его дважды пытались убить за последние восемь месяцев.

Он также добавил, что две группы людей с оружием были арестованы в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в штате Техас.

"Впереди опасные времена", — добавил Маск.

илон маск попытался убийства
Скриншот сообщения Маска

Отметим, что незадолго до этого владелец Tesla вложил немалую денежную сумму в малоизвестную группу America PAC, занимающуюся предвыборной кампанией Дональда Трампа.

Покушение на Дональда Трампа — что известно

Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стрелял 20-летний Томас Крукс. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявив, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся.

США Илон Маск убийство Дональд Трамп покушение Криминал

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