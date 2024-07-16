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Трамп вперше вийшов на публіку після спроби замаху

16 липня 2024 09:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Замах на Трампа — кандидат в президенти США вперше вийшов на публіку після поранення
Кандидат в президенти США Дональд Трамп з пораненням. Фото: Bloomberg
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше з'явився на публіці після замаху на нього. Він отримав поранення вуха.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 16 липня.

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Трамп з'явився з білою пов'язкою на правому вусі, коли республіканці зібралися, щоб втретє висунути його кандидатом у президенти.

Його зустріли бурхливими оплесками, які тривали декілька хвилин. Він підійшов до ложі біля своєї сім'ї і став поруч із сенатором США Джей Ді Венсом, якого він раніше назвав своїм напарником на виборах 2024 року.

Відомо, що Трамп не виступав.

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться. 

США Дональд Трамп замах президент поранення

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