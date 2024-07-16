Покушение на Трампа — кандидат в президенты США впервые вышел на публику после ранения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп с ранением. Фото: Bloomberg

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения на него. Он получил ранение уха.

Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 16 июля.

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Трамп появился с белой повязкой на правом ухе, когда республиканцы собрались, чтобы в третий раз выдвинуть его кандидатом в президенты.

БРЕКАНИЕ: Формер President Donald Trump был доставлен в RNC в Milwaukee, bandage охватывает его правильный ear following assassination attempt в Butler Pennsylvania pic.twitter.com/Cd27zt1mn9 — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 16, 2024

Его встретили бурными аплодисментами, которые длились несколько минут. Он подошел к ложе возле своей семьи и стал рядом с сенатором США Джей Ди Венсом, которого ранее назвал своим напарником на выборах 2024 года.

JUST IN: Former Pres. Trump has arrived при конвенции с bandage на его ear. Слияние очищалось при том, что было показано на jumbotron в musical interlude. https://t.co/6nqTci1UJY pic.twitter.com/BE1KsSs7p0 — ABC News (@ABC) 16 июля 2024

Известно, что Трамп не выступал.

Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся.