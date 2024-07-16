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Илон Маск будет выделять ежемесячно крупную сумму на поддержку президентской кампании Трампа, — WSJ

16 июля 2024 10:27
Виктория Козырь - редактор
Илон Маск будет финансово помогать Трампу в президентской гонке
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Виктория Козырь - редактор

Американский бизнесмен Илон Маск хочет ежемесячно выделять значительную сумму новому политическому комитету, поддерживающему кандидата в президенты Дональда Трампа. Речь идет о 45 миллионах долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что созданный в июне комитет под названием America PAC нацелен на регистрацию избирателей, убеждение голосовать их досрочно, а также на запрос бюллетеней для голосования по почте в штатах, которые колеблются. Известно, что он нанял сотни людей для проведения работы.

Спонсорами выступают также компания Palantir Technologies, предприниматели Тайлер и Кэмерон Винклвосс, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт — генеральный директор угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

Напомним, Илон Маск отреагировал на стрельбу в кандидата на президентских выборах США Дональда Трампа. Он пожелал ему выздоровления.

Впоследствии Маск заявил, что его тоже хотели убить. Он добавил, что уже было две бесполезные попытки.

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