Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что 12 августа даст интервью генеральному директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску.

Об этом сообщает CNBС News в среду, 7 августа.

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Трамп даст интервью Илону Маску

"В понедельник вечером я дам большое интервью с Илоном Маском — детали со временем!", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Маск заявлял, что планирует выделять 45 миллионов долларов ежемесячно политическому комитету в поддержку Трампа.

Прежде заблокированную страницу Трампа в соцсети восстановили после покупки Twitter (X) Илоном Маском.

Илон Маск принял сторону Трампа

Миллиардер Илон Маск неоднократно заявлял, что поддерживает Трампа в президентской гонке.

Ранее он внес пожертвование в организацию America PAC, занимающуюся поддержкой предвыборной кампании экс-президента США.

Также Илон Маск отреагировал на стрельбу в кандидата на президентских выборах США Дональда Трампа. Он пожелал ему выздоровления.