Помощь Украине в случае победы Трампа на выборах в США

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: скриншот с видео

В Соединенных Штатах Америки осенью пройдут президентские выборы. В то же время существует вероятность возвращения в Белый дом бывшего главы Дональда Трампа.

Создаст ли это угрозу помощи Украине, ответил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью для УП.

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По мнению Ермака, вероятная победа Трампа на президентских выборах в США не создаст угрозы дальнейшей поддержке Украины. Он отметил, что недавний телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и Трампа подтвердил "хорошие отношения" между ними.

Руководитель Офиса Президента подтвердил слова Трампа Зеленскому, чтобы тот "не слушал слухов" о якобы готовности идти на уступки Путину вопреки украинским интересам, чтобы поскорее остановить боевые действия.

"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на появляющиеся об этом "фейк ньюз". Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно", — отметил Ермак.

В целом он считает, что в США не может появиться президент, который бы не понимал угрозы России и выступал против поддержки Украины, поскольку у нас из США "уже произошли исторические перемены".

Относительно вероятного визита Трампа в Украину во время избирательной кампании — Ермак сказал, что у него "есть такое приглашение", но неизвестно, воспользуется ли им из-за сложности организации такой поездки.