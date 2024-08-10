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Новий удар Ізраїлю — ліквідовано ще одного командира ХАМАС у Лівані

10 серпня 2024 03:52
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Війна на Близькому Сході – Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС
Ілюстративне зображення, як Ізраїль завдав удару Лівану. Фото: 24 канал
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У п'ятницю, 9 серпня, Ізраїль завдав авіаудару по південній частині Лівану, місту Сідон. В результаті атаки було ліквідовано високопоставленого командира угруповання ХАМАС Самер аль-Хаджа.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву ЦАХАЛ (армії оборони Ізраїлю).

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Як пише видання, аль-Хадж був командувачем військових сил ХАМАС у таборі палестинських біженців Айн аль-Хільва, розташованому неподалік Сідону. Згідно із ізраїльською заявою, він відповідав за "вербування та підготовку терористів для нападу на Ізраїль".

Крім того, за даними ЦАХАЛ та служби безпеки Шин-Бет, аль-Хадж несе відповідальність за "організацію терористичних атак та запуски снарядів з території Лівану у бік ізраїльської території".

Зазначимо, що раніше були ліквідовані політичний лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія у Тегерані, а також військовий командир "Хезболли" Фуада Шукр у Бейруті. Іран та угруповання "Хезболла" звинуватили в цьому діянні Ізраїль і сказали, що буде відповідь. Офіційний Тель-Авів, у свою чергу, не підтверджував і не спростовував свою причетність до вбивств.

У той же час ЦАХАЛ заявив, що новому лідеру ХАМАС у Газі Ях'ї Сінгвару, якого призначили головою політбюро терористичного угруповання, зміна посади не допоможе і не завадить Ізраїлю переслідувати його.

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