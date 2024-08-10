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США нададуть Ізраїлю 3,5 млрд доларів на закупівлю американської зброї та військової техніки — CNN

10 серпня 2024 04:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Війна на Близькому Сході — США виділять Ізраїлю 3,5 млрд доларів
Армія Ізраїлю. Фото: AP, Ohad Zwigenberg
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

США мають намір надати Ізраїлю 3,5 млрд доларів на закупівлю американської зброї та військової техніки. Гроші будуть виділені на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, пише CNN із посиланням на кількох офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

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Одне з джерел видання повідомило, що у четвер увечері держдепартамент США повідомив законодавців, що адміністрація Байдена має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів іноземного військового фінансування.

Гроші надходитимуть із законопроекту про додаткове фінансування Ізраїлю на суму у розмірі 14,1 млрд доларів, який був прийнятий Конгресом США у квітні. По суті це гроші, які Ізраїль може використати для закупівлі сучасних систем озброєння та іншого обладнання у США в рамках програми фінансування іноземної армії.

Джерела CNN додали, що зазвичай на виділення грошей із таких пакетів допомоги потрібен час. Але кошти були виділені на цьому тижні , коли Ізраїль і весь регіон очікують нападу з боку Ірану та "Хезболли" після того, як було вбито високопоставлених лідерів ХАМАС та "Хезболли" в Тегерані та Бейруті на початку серпня.

Видання пише, що Ізраїль не отримає зброю американського виробництва на суму 3,5 млрд доларів негайно. Натомість фінансування спрямоване на закупівлю систем, які будуються в даний час і, ймовірно, не будуть поставлені протягом кількох років. У той же час, в рамках додаткового фінансування виділено мільярди доларів на обладнання, яке Пентагон може взяти зі своїх власних запасів і відправити Ізраїлю в короткі терміни.

Зазначимо, що, за даними видання Politico, Іран може відмовитися від проведення масштабної атаки на Ізраїль. При цьому днями раніше CNN повідомляло, що "Хезболла" може завдати удару ізраїльській державі незалежно від намірів Ірану.

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