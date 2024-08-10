ЦАХАЛ ударил ракетами по Сектору Газа 10 августа

Место удара. Фото: Al Jazeera

Силы Израиля совершили обстрел школы в Секторе Газа. В результате там погибли более 100 человек.

Об этом пишет Al Jazeera в субботу, 10 августа.

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Палестинские экстренные службы сообщали, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе.

Как известно, школа в секторе Газа была превращена в приют для перемещенных палестинцев, утром они собрались там на молитву. В результате атаки погибли по меньшей мере 100 человек , число погибших растет.

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что он был "в ужасе" от нападения: "для таких массовых убийств нет никаких оправданий".

В ЦАХАЛе подтвердили факт атаки, объяснив, что удар был нанесен по центру управления, который "служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС".