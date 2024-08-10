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Іран надасть Росії сотні балістичних ракет Fath 360, — Reuters

10 серпня 2024 09:36
Чекарьова Марія - редактор
Іран передасть РФ балістичні ракети Fath 360, — Reuters
Балістичні установки. Фото ілюстративне: patrioty.org.ua
Чекарьова Марія - редактор

Найближчим часом Росія може отримати від Ірану нову партію озброєння. Йдеться про кілька сотень балістичних ракет малої дальності Fath 360.

Про це в п'ятницю, 9 серпня, повідомило видання Reuters.

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Із посиланням на власні джерела в європейській розвідці видання стверджує, що десятки росіян проходять військові навчання на території Ірану. Під час цих тренувань використовують Fath 360, тож "єдиним можливим кроком" після таких навчань може бути лише передача відповідного озброєння.

За словами співрозмовників Reuters, представники російського оборонного відомства підписали з іранськими посадовцями контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної зброї ще 13 грудня 2023 року. Коли саме Росія отримає партію ракет, невідомо, однак це станеться невдовзі.

Представник Ради національної безпеки США повідомив, що і Америка, і країни НАТО  готові в разі таких поставок дати швидку й жорстоку відповідь. У Міністерстві оборони РФ надати журналістам Reuters коментар щодо передачі зброї відмовилися.

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